Fútbol - Inglaterra - Premier League

Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

En la previa de Leeds United vs Sunderland, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 3 de marzo desde las 14:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Stuart Attwell.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de febrero de 2026, 9:16 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 14:30 horas, Sunderland visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Sunderland

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Manchester City por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por - ante Bournemouth. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Fútbol

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Fútbol

Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Fútbol

Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Fútbol

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Fútbol

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Fútbol

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Fútbol

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa512815678
12Sunderland3627999-5
15Leeds United312771010-9

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Más de Fútbol

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Noticias Destacadas