Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 14:30 horas, Sunderland visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Sunderland

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Manchester City por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por - ante Bournemouth. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 12 Sunderland 36 27 9 9 9 -5 15 Leeds United 31 27 7 10 10 -9

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas

Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Sunderland, según país