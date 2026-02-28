Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 14:30 horas, Sunderland visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Sunderland
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar ante Manchester City por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por - ante Bournemouth. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 9 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|12
|Sunderland
|36
|27
|9
|9
|9
|-5
|15
|Leeds United
|31
|27
|7
|10
|10
|-9
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas
- Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas