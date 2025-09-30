Se enfrentan Once Caldas y Pasto por la llave 8

Con un triunfo a cuestas (2 a 1 gan� en la ida), el Tricolor buscar� definir la serie ante los Volc�nicos este jueves 2 de octubre. El partido por la llave 8 de la Copa Colombia comenzar� a las 17:00 horas y ser� en el estadio Palogrande.

Los resultados de sus �ltimos cinco partidos jugados fueron variados. El local gan� en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La �ltima vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Once Caldas se qued� con la victoria por 1 a 2.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Once Caldas 6 vs Patriotas FC 0 (30 de julio)

Fase 1B: Patriotas FC 1 vs Once Caldas 0 (22 de agosto)

Octavos de final: Pasto 1 vs Once Caldas 2 (28 de agosto)

Los resultados de Pasto en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Pasto 3 vs Llaneros FC 0 (2 de junio)

Fase 1A: Real Santander 1 vs Pasto 1 (5 de junio)

Fase 1A: Pasto 3 vs U. Magdalena 1 (11 de junio)

Fase 1A: Atl�tico FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)

