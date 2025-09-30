Suscribirse

F�tbol - Colombia - Copa Colombia

Se enfrentan Once Caldas y Pasto por la llave 8

En la previa de Once Caldas vs Pasto, todo lo que tienes que saber de la cita que est� prevista para este jueves 2 de octubre desde las 17:00 horas en el estadio Palogrande.

30 de septiembre de 2025, 2:06 p. m.
Con un triunfo a cuestas (2 a 1 gan� en la ida), el Tricolor buscar� definir la serie ante los Volc�nicos este jueves 2 de octubre. El partido por la llave 8 de la Copa Colombia comenzar� a las 17:00 horas y ser� en el estadio Palogrande.

Los resultados de sus �ltimos cinco partidos jugados fueron variados. El local gan� en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La �ltima vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Once Caldas se qued� con la victoria por 1 a 2.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Once Caldas 6 vs Patriotas FC 0 (30 de julio)
  • Fase 1B: Patriotas FC 1 vs Once Caldas 0 (22 de agosto)
  • Octavos de final: Pasto 1 vs Once Caldas 2 (28 de agosto)

Los resultados de Pasto en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Pasto 3 vs Llaneros FC 0 (2 de junio)
  • Fase 1A: Real Santander 1 vs Pasto 1 (5 de junio)
  • Fase 1A: Pasto 3 vs U. Magdalena 1 (11 de junio)
  • Fase 1A: Atl�tico FC 1 vs Pasto 0 (14 de junio)
  • Octavos de final: Pasto 1 vs Once Caldas 2 (28 de agosto)

Horario Once Caldas y Pasto, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Per�: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Noticias Destacadas

