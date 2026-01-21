Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

En la previa de Sevilla vs Athletic Bilbao, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 24 de enero desde las 12:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

21 de enero de 2026, 2:14 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 24 de enero, a partir de las 12:30 horas, Athletic Bilbao visita a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Athletic Bilbao

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de empatar ante Elche por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Mallorca. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 10 PP).

Athletic Bilbao protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Real Sociedad, el derbi vasco. Este importante partido, cargado de historia, será el 1 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio San Mamés.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
10Athletic Bilbao24207310-9
14Sevilla21206311-6

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Mallorca: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Girona: 7 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Real Sociedad: 1 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Levante: 8 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

