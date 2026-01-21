Sevilla vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

El próximo sábado 24 de enero, a partir de las 12:30 horas, Athletic Bilbao visita a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Athletic Bilbao

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de empatar ante Elche por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Mallorca. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 10 PP).

Athletic Bilbao protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Real Sociedad, el derbi vasco. Este importante partido, cargado de historia, será el 1 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio San Mamés.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 10 Athletic Bilbao 24 20 7 3 10 -9 14 Sevilla 21 20 6 3 11 -6

