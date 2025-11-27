Suscribirse

Sevilla vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Sevilla y Betis se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el domingo 30 de noviembre a las 10:15 horas.

27 de noviembre de 2025, 2:09 p. m.
Por la fecha 14 de la Liga, Betis y Sevilla se enfrentan el domingo 30 de noviembre desde las 10:15 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Betis

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla no pudo ante Espanyol en el RCDE Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Betis finalizó con un empate 1-1 ante Girona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 6 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
5Betis21135626
11Sevilla1613517-2

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Getafe: 21 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

