Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Sevilla y Celta. El partido se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el lunes 12 de enero a las 15:00 horas.

9 de enero de 2026, 12:54 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Sevilla y Celta correspondiente a la fecha 19 se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 15:00 horas, el lunes 12 de enero.

Así llegan Sevilla y Celta

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Levante. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció en casa a Valencia por 4 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Celta.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 8 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
7Celta26186844
11Sevilla20186210-5

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Elche: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: 18 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Real Sociedad: 25 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

