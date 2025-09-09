Sevilla vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Por la fecha 4 de la Liga, Elche y Sevilla se enfrentan el viernes 12 de septiembre desde las 14:00 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de ganar en su encuentro anterior a Girona con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 2-0 a Levante en la fecha anterior.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 7 Elche 5 3 1 2 0 2 12 Sevilla 3 3 1 0 2 0

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Alavés: 20 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 14:30 horas

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 07:00 horas

Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 10:15 horas

Fecha 9: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Real Oviedo: 21 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Osasuna: 25 de septiembre - 12:30 horas

Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 09:15 horas

Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Elche, según país