Fútbol - España - Primera División
Sevilla vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga
Sevilla y Elche se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el viernes 12 de septiembre a las 14:00 horas.
Así llegan Sevilla y Elche
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de ganar en su encuentro anterior a Girona con un marcador de 2-0.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche venció 2-0 a Levante en la fecha anterior.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|7
|Elche
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|12
|Sevilla
|3
|3
|1
|0
|2
|0
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 5: vs Alavés: 20 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 14:30 horas
- Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 07:00 horas
- Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 10:15 horas
- Fecha 9: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 5: vs Real Oviedo: 21 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Osasuna: 25 de septiembre - 12:30 horas
- Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 09:15 horas
- Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas