Sevilla vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Sevilla y Getafe se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el lunes 25 de agosto a las 14:30 horas.

22 de agosto de 2025, 4:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 2 de la Liga, Getafe y Sevilla se enfrentan el lunes 25 de agosto desde las 14:30 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla no pudo ante Athletic Bilbao en el San Mamés.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-0 a Celta en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
4Getafe311002
13Sevilla01001-1

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Girona: 30 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Valencia: 29 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Getafe, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

