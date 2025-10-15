Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Sevilla y Mallorca se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El duelo se jugará el sábado 18 de octubre desde las 07:00 horas.

15 de octubre de 2025, 2:15 p. m.
El juego entre Sevilla y Mallorca se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 9 de la Liga, a partir de las 07:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Mallorca

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla ganó por 4-1 el juego pasado ante Barcelona. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
6Sevilla1384134
20Mallorca58125-6

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Real Sociedad: 24 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Levante: 26 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

