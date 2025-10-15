Sevilla vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

El juego entre Sevilla y Mallorca se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 9 de la Liga, a partir de las 07:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Mallorca

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla ganó por 4-1 el juego pasado ante Barcelona. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 6 Sevilla 13 8 4 1 3 4 20 Mallorca 5 8 1 2 5 -6

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 10: vs Real Sociedad: 24 de octubre - 14:00 horas

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 13: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 10: vs Levante: 26 de octubre - 08:00 horas

Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Mallorca, según país