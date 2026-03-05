Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Sevilla y Rayo Vallecano se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El duelo se jugará el domingo 8 de marzo desde las 12:30 horas.

5 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Sevilla y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 27 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Rayo Vallecano

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Sevilla se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Betis. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Rayo Vallecano finalizó en empate por 1-1 ante Athletic Bilbao. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 4.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 30 puntos (8 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6426211445
2Real Madrid6026193432
3Atlético de Madrid5126156520
12Rayo Vallecano30267910-6
13Sevilla30268612-7

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 29: vs Valencia: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Levante: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Barcelona: 22 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

