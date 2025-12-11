Suscribirse

Sevilla vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Sevilla y Real Oviedo se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El duelo se jugará el domingo 14 de diciembre desde las 08:00 horas.

11 de diciembre de 2025, 1:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Sevilla y Real Oviedo se disputará el próximo domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Real Oviedo

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Sevilla se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Valencia. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Real Oviedo finalizó en empate por 0-0 ante Mallorca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. No logró convertir y le han marcado 3.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
13Sevilla1715528-4
19Real Oviedo1015249-15

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Noticias Destacadas

