Sevilla vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Sevilla y Villarreal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

20 de septiembre de 2025, 3:19 p. m.
El cotejo entre Sevilla y Villarreal, por la fecha 6 de la Liga, se jugará el próximo martes 23 de septiembre, a partir de las 14:30 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Villarreal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de un resultado igualado, -, ante Alavés. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de empatar - ante Osasuna. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 3 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Villarreal quien ganó 4 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
7Villarreal742115
12Sevilla441120

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

