Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tras el empate en 2 en la ida, Sp. Cristal y 2 de Mayo definen este martes 24 de febrero su pasaje a Tercera Fase de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio Miguel Grau.
Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.
Horario Sporting Cristal y 2 de Mayo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas