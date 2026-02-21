Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Sporting Cristal ante 2 de Mayo, a disputarse en el estadio Miguel Grau el martes 24 de febrero desde las 19:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de febrero de 2026, 6:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Tras el empate en 2 en la ida, Sp. Cristal y 2 de Mayo definen este martes 24 de febrero su pasaje a Tercera Fase de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio Miguel Grau.

Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

Horario Sporting Cristal y 2 de Mayo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Bologna vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fiorentina vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Everton vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Noticias Destacadas