Sunderland visita a Crystal Palace por la fecha 4

Crystal Palace recibirá a Sunderland, en el marco de la fecha 4 de la Premier League, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Sunderland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de vencer a Aston Villa con un marcador de 3-0.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de derrotar a Brentford con un marcador 2 a 1. En los últimos 2 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 5 goles y le han convertido 3 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y el marcador favoreció a Sunderland con un marcador de 0-4.

El local se ubica en el octavo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Thomas Bramall será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 6 Sunderland 6 3 2 0 1 2 8 Crystal Palace 5 3 1 2 0 3

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Everton: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Arsenal: 25 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 09:00 horas

Horario Crystal Palace y Sunderland, según país