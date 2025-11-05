Sunderland vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo sábado 8 de noviembre a Arsenal por la fecha 11 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Arsenal

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Sunderland igualó 1-1 el juego ante Everton. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Burnley. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 8 goles y le han marcado 1.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Arsenal fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (8 PG - 1 PE - 1 PP).

El Derbi del norte de Londres, duelo con su máximo rival Tottenham, llegará para Arsenal durante la próxima jornada. El encuentro tendrá lugar en el estadio Emirates Stadium y se jugará el 23 de noviembre a partir de las 11:30 horas.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 4 Sunderland 18 10 5 3 2 4 5 Bournemouth 18 10 5 3 2 3

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas

Horario Sunderland y Arsenal, según país