Sunderland vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Bournemouth. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el sábado 29 de noviembre, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Tim Robinson.

26 de noviembre de 2025, 1:15 p. m.
Sunderland recibe el próximo sábado 29 de noviembre a Bournemouth por la fecha 13 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Bournemouth

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 1 ante Fulham en el Craven Cottage. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Bournemouth logró empatar 2-2 ante West Ham United. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 12 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Bournemouth fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Tim Robinson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
7Sunderland19125433
8Bournemouth1912543-1

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Sunderland y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

