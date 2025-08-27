Suscribirse

Sunderland vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Brentford. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el sábado 30 de agosto, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Anthony Taylor.

27 de agosto de 2025, 1:01 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland recibe el próximo sábado 30 de agosto a Brentford por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 2 ante Burnley en el Turf Moor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aston Villa.

El local está en el séptimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
7Sunderland321011
10Brentford32101-1

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 14:00 horas

Horario Sunderland y Brentford, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

