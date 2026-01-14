Sunderland vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo sábado 17 de enero a Crystal Palace por la fecha 22 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Crystal Palace

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 3 ante Brentford en el Griffin Park. Con esta derrota y 4 empates en los últimos encuentros, el local no conoce la victoria. En esas fechas previas, le han convertido 5 goles. Además, sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Crystal Palace logró empatar 0-0 ante Aston Villa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo puesto con 30 puntos (7 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 10 Sunderland 30 21 7 9 5 -1 13 Crystal Palace 28 21 7 7 7 -1

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas

Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas

Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 15:15 horas

Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas

Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas

Horario Sunderland y Crystal Palace, según país