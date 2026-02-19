Fútbol - Inglaterra - Premier League

Sunderland vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Fulham. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el domingo 22 de febrero, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Craig Pawson.

19 de febrero de 2026, 9:10 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland recibe el próximo domingo 22 de febrero a Fulham por la fecha 27 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Fulham

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 1 ante Liverpool en el Stadium of Light. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 10.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 12 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Craig Pawson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5827177332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
11Sunderland3626998-3
12Fulham342610412-5

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Nottingham Forest: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

