Sunderland vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo domingo 22 de febrero a Fulham por la fecha 27 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Fulham

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 1 ante Liverpool en el Stadium of Light. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 10.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 12 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 11 Sunderland 36 26 9 9 8 -3 12 Fulham 34 26 10 4 12 -5

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas

Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas

Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Nottingham Forest: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas

Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Fulham, según país