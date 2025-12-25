Fútbol - Inglaterra - Premier League

Sunderland vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Sunderland y Leeds United. El partido se jugará en el Stadium of Light el domingo 28 de diciembre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Tony Harrington.

DataFactory .

25 de diciembre de 2025, 11:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Sunderland y Leeds United correspondiente a la fecha 18 se disputará en el Stadium of Light desde las 09:00 horas, el domingo 28 de diciembre.

Así llegan Sunderland y Leeds United

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Sunderland empató por 0 con Brighton and Hove. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United venció en casa a Crystal Palace por 4 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 9 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 27 puntos (7 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
6Sunderland27177642
16Leeds United1917548-7

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas

Horario Sunderland y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

