Fútbol - Inglaterra - Premier League

Sunderland vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Sunderland y Newcastle United. El partido se jugará en el Stadium of Light el domingo 14 de diciembre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Peter Bankes.

11 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
El duelo entre Sunderland y Newcastle United correspondiente a la fecha 16 se disputará en el Stadium of Light desde las 09:00 horas, el domingo 14 de diciembre.

Así llegan Sunderland y Newcastle United

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Manchester City. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció en casa a Burnley por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 8 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2015 - 2016, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 23 puntos (6 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
9Sunderland23156541
12Newcastle United22156452

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas

Horario Sunderland y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

