Sunderland vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Sunderland y West Ham se enfrentarán el próximo sábado 16 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 09:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Stadium of Light.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 2.

Robert Jones fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Burnley: 23 de agosto - 09:00 horas

Fecha 3: vs Brentford: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 11:30 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Chelsea: 22 de agosto - 14:00 horas

Fecha 3: vs Nottingham Forest: 31 de agosto - 08:00 horas

Fecha 4: vs Tottenham: 13 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 14:00 horas

