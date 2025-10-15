Suscribirse

Premier League

Sunderland vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Wolverhampton. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el sábado 18 de octubre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Robert Jones.

DataFactory .

15 de octubre de 2025, 1:29 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland recibe el próximo sábado 18 de octubre a Wolverhampton por la fecha 8 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Wolverhampton

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 2 ante Manchester United en el Old Trafford. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Wolverhampton logró empatar 1-1 ante Brighton and Hove. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de abril, en el torneo Premier League 2011-2012, y terminaron igualando en 0.

El local está en el noveno puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
9Sunderland1173221
20Wolverhampton27025-9

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Fulham: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 09:05 horas

Horario Sunderland y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

