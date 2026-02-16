Táchira vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Táchira y el Vinotinto y Oro se verán las caras el jueves 19 de febrero por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el Templo Sagrado, a las 19:30 horas.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en Repechaje del torneo Copa Toyota Libertadores 2007, y Tolima se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Heras Acosta.

Próximo partido de Táchira en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Llave 2: vs Tolima: 26 de febrero - 19:30 horas

Próximo partido de Tolima en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Llave 2: vs Táchira: 26 de febrero - 19:30 horas

