Táchira vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Táchira y el Vinotinto y Oro se verán las caras el jueves 19 de febrero por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el Templo Sagrado, a las 19:30 horas.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en Repechaje del torneo Copa Toyota Libertadores 2007, y Tolima se quedó con la victoria por 2 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Heras Acosta.
Próximo partido de Táchira en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Llave 2: vs Tolima: 26 de febrero - 19:30 horas
Próximo partido de Tolima en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Llave 2: vs Táchira: 26 de febrero - 19:30 horas
Horario Táchira y Tolima, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas