Técnico de Palmeiras da importante anuncio sobre Jhon Arias: “Es un buen jugador”

El reciente mercado de fichajes en Brasil tuvo como uno de sus movimientos principales el traspaso del atacante colombiano Jhon Arias a las filas del Palmeiras.

Su llegada al equipo dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira generó una serie de reacciones divididas en el entorno deportivo. Por un lado, un sector de la hinchada paulista mostró reservas, mientras que los seguidores de su anterior club, Fluminense, expresaron su inconformidad a través de diferentes plataformas digitales tras confirmarse la transferencia.

Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras

El ambiente en torno a su incorporación sumó un nuevo elemento tras las primeras declaraciones del entrenador del conjunto Verdão.

Durante sus intervenciones iniciales ante la prensa, Ferreira señaló que la contratación del extremo sudamericano no había sido una solicitud expresa de su cuerpo técnico, aclarando que el fichaje fue una gestión administrativa de la presidenta de la institución, Leila Pereira.

No obstante, con el transcurso de las semanas, Arias ha comenzado a sumar minutos de juego en calidad de suplente. Su participación en el terreno de juego ha modificado la percepción inicial, abriendo el debate sobre su pronta inclusión en la nómina inicialista, un rol que no ha asumido desde su instalación en la ciudad de São Paulo hace aproximadamente un mes.

En el marco de la más reciente rueda de prensa, los medios de comunicación consultaron a Ferreira sobre la proyección del colombiano dentro de su esquema principal.

En respuesta a las inquietudes sobre el debut de Arias desde el primer minuto, el estratega fue claro: “No falta nada para que sea titular; es un buen jugador que fichamos y, cuando tenga que ser titular, lo será”. El técnico reafirmó su política de manejo de grupo al puntualizar que “cuando tenga que estar en el banquillo, entrará como todos los demás; aquí todos somos iguales”.

Según las declaraciones del director técnico, existe la probabilidad de que el extremo forme parte del once inicial en el próximo reto de Palmeiras, programado para este domingo 8 de marzo. En dicha jornada, el equipo paulista se enfrentará a Grêmio Novorizontino en el partido de vuelta de la final del Campeonato Paulista.

El encuentro, que definirá el título estatal, se disputará a las 6:30 p.m. (hora de Colombia) en las instalaciones del Estadio Dr. Jorge Ismael de Biase.

A la par de la definición del torneo regional, Palmeiras mantiene su rendimiento en el arranque del Brasileirão, liderando la tabla de posiciones con 10 unidades logradas en cuatro compromisos.

Asimismo, el club se mantiene a la expectativa del sorteo oficial de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores, certamen en el que integrará el bombo 1.

Por su parte, el jugador colombiano se mantiene a la espera de la convocatoria oficial de la Selección Colombia para los compromisos internacionales de este mes de marzo. Durante esta doble fecha FIFA, el equipo nacional disputará encuentros de preparación frente a los combinados de Croacia y Francia.