Tigres recibirá a Cúcuta por la fecha 8

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B se jugará el próximo lunes 1 de septiembre a las 16:00 horas.

Así llegan Tigres y Cúcuta

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a Real Cartagena. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta viene de caer en su estadio ante Bogotá FC por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Juan Peña.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 18 7 6 0 1 7 2 Huila 14 7 4 2 1 1 3 Real Cartagena 12 7 3 3 1 9 4 Cúcuta 12 7 3 3 1 4 9 Tigres 8 7 2 2 3 -2

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Bogotá FC: 6 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Real Santander: 7 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 10: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Cúcuta, según país