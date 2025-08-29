Fútbol - Colombia - Segunda División
Tigres recibirá a Cúcuta por la fecha 8
Te contamos la previa del duelo Tigres vs Cúcuta, que se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo lunes 1 de septiembre a las 16:00 horas. Juan Peña será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B se jugará el próximo lunes 1 de septiembre a las 16:00 horas.
Así llegan Tigres y Cúcuta
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a Real Cartagena. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
Cúcuta viene de caer en su estadio ante Bogotá FC por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta resultó vencedor por 2 a 0.
El local está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Juan Peña.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|18
|7
|6
|0
|1
|7
|2
|Huila
|14
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|Real Cartagena
|12
|7
|3
|3
|1
|9
|4
|Cúcuta
|12
|7
|3
|3
|1
|4
|9
|Tigres
|8
|7
|2
|2
|3
|-2
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 9: vs Bogotá FC: 6 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 9: vs Real Santander: 7 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 10: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigres y Cúcuta, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas