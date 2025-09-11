Fútbol - Colombia - Segunda División
Tigres se enfrenta ante la visita Real Cundinamarca por la fecha 10
Tigres y Real Cundinamarca se enfrentan en el Estadio Olaya Herrera. El duelo se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 15:00 horas.
El juego entre Tigres y Real Cundinamarca se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 10 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.
Así llegan Tigres y Real Cundinamarca
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres busca levantarse de su derrota ante Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca cayó 0 a 1 ante Patriotas FC. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 8 goles a favor, ha recibido 4 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|24
|9
|8
|0
|1
|10
|2
|Real Cartagena
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|3
|Cúcuta
|16
|9
|4
|4
|1
|5
|6
|Real Cundinamarca
|14
|9
|4
|2
|3
|4
|12
|Tigres
|9
|9
|2
|3
|4
|-3
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Boca Juniors: 22 de septiembre - 17:15 horas
- Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Quindío: 19 de septiembre - 15:30 horas
- Fecha 12: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigres y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas