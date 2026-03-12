Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Tigres y Atlético FC se miden en el estadio Metropolitano de Techo el domingo 15 de marzo a las 15:00 horas.

DataFactory

12 de marzo de 2026, 1:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 de la Primera B, Atlético FC y Tigres se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Tigres y Atlético FC

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de ganar en su encuentro anterior a Bogotá FC con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Atlético FC finalizó con un empate 1-1 ante Orsomarso. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira2096219
2Quindío2096217
3Real Cartagena1895319
9Tigres109243-2
16Atlético FC59054-7

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 11: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Quindío: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Tigres y Atlético FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas