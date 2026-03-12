Tigres vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Por la fecha 10 de la Primera B, Atlético FC y Tigres se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Tigres y Atlético FC

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de ganar en su encuentro anterior a Bogotá FC con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Atlético FC finalizó con un empate 1-1 ante Orsomarso. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 20 9 6 2 1 9 2 Quindío 20 9 6 2 1 7 3 Real Cartagena 18 9 5 3 1 9 9 Tigres 10 9 2 4 3 -2 16 Atlético FC 5 9 0 5 4 -7

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas

Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas

Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas

Fecha 11: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Quindío: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Tigres y Atlético FC, según país