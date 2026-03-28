Tigres vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Tigres recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 13 de la Primera B, el próximo martes 31 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.
Así llegan Tigres y Barranquilla FC
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Inter de Palmira. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC viene de derrotar a Leones FC con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.
Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.
El local se ubica en el décimo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|29
|12
|9
|2
|1
|12
|2
|Quindío
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|23
|12
|6
|5
|1
|10
|9
|Barranquilla FC
|14
|11
|4
|2
|5
|0
|10
|Tigres
|14
|12
|3
|5
|4
|-2
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas
- Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 4: vs Real Santander: 7 de abril - 19:30 horas
- Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas
- Fecha 15: vs Real Cartagena: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Tigres y Barranquilla FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas