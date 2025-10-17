Tigres vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El duelo entre Tigres y Bogotá FC correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio Olaya Herrera desde las 16:00 horas, el lunes 20 de octubre.

Así llegan Tigres y Bogotá FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Quindío. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

A Bogotá FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Real Cundinamarca. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 3 goles a favor y ha recibido 13 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Bogotá FC.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 7 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorgin Camacho.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 12 Bogotá FC 15 14 4 3 7 -14 14 Tigres 12 14 3 3 8 -7

Próximo partido de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Bogotá FC, según país