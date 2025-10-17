Fútbol - Colombia - Segunda División
Tigres vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B
Toda la previa del duelo entre Tigres y Bogotá FC. El partido se jugará en el Estadio Olaya Herrera el lunes 20 de octubre a las 16:00 horas. Será arbitrado por Jorgin Camacho.
El duelo entre Tigres y Bogotá FC correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio Olaya Herrera desde las 16:00 horas, el lunes 20 de octubre.
Así llegan Tigres y Bogotá FC
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Quindío. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 4 a sus rivales.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
A Bogotá FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Real Cundinamarca. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 3 goles a favor y ha recibido 13 en contra.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Bogotá FC.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 7 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorgin Camacho.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|14
|12
|0
|2
|17
|2
|Patriotas FC
|29
|14
|9
|2
|3
|7
|3
|Cúcuta
|26
|14
|7
|5
|2
|11
|12
|Bogotá FC
|15
|14
|4
|3
|7
|-14
|14
|Tigres
|12
|14
|3
|3
|8
|-7
Próximo partido de Tigres en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigres y Bogotá FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas