Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

En la previa de Tigres vs Jaguares, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 15 de agosto desde las 19:15 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

DataFactory .

12 de agosto de 2025, 1:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 19:15 horas, Jaguares visita a Tigres en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Tigres y Jaguares

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de empatar ante Leones FC por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 3 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares viene de vencer a Real Santander en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 6 goles y 1 le han convertido.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Hasta el momento, Tigres cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1254015
2Cúcuta842204
3Tigres852213
4Huila85221-1
5Orsomarso742110

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Jaguares, según país

  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.