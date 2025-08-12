Fútbol - Colombia - Segunda División
Tigres vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B
En la previa de Tigres vs Jaguares, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 15 de agosto desde las 19:15 horas en el estadio Metropolitano de Techo.
El próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 19:15 horas, Jaguares visita a Tigres en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.
Así llegan Tigres y Jaguares
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres viene de empatar ante Leones FC por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 3 goles marcados y 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares viene de vencer a Real Santander en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 6 goles y 1 le han convertido.
Lo más leído
Hasta el momento, Tigres cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|Cúcuta
|8
|4
|2
|2
|0
|4
|3
|Tigres
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|4
|Huila
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|5
|Orsomarso
|7
|4
|2
|1
|1
|0
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigres y Jaguares, según país
- Argentina: 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas