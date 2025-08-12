Tigres vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 19:15 horas, Jaguares visita a Tigres en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Tigres y Jaguares

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de empatar ante Leones FC por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 3 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares viene de vencer a Real Santander en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 6 goles y 1 le han convertido.

Hasta el momento, Tigres cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 12 5 4 0 1 5 2 Cúcuta 8 4 2 2 0 4 3 Tigres 8 5 2 2 1 3 4 Huila 8 5 2 2 1 -1 5 Orsomarso 7 4 2 1 1 0

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Jaguares, según país