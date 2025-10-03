Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Tigres y Patriotas FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Juan Hernández.

DataFactory .

3 de octubre de 2025, 6:03 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigres y Patriotas FC, por la fecha 13 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 6 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Tigres y Patriotas FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Inter de Palmira por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega con ventaja tras derrotar a Real Santander con un marcador 2 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 2.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Patriotas FC quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 3 PP).

Juan Hernández es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3312110114
2Patriotas FC23127235
3Real Cundinamarca21126338
4Inter de Palmira21126333
14Tigres1212336-5

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Quindío: 16 de octubre - 19:00 horas
  • Fecha 15: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Huila: 13 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

