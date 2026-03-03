Tigres vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 6 de marzo, Patriotas FC visita a Tigres en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.
Así llegan Tigres y Patriotas FC
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres llega con resultado de empate, 0-0, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 7 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC llega triunfante luego de ver caer a Real Cundinamarca con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se impuso por 2 a 3.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 3 PP).
Kevin Rosero es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|18
|7
|6
|0
|1
|9
|2
|Quindío
|16
|7
|5
|1
|1
|6
|3
|Real Cartagena
|14
|7
|4
|2
|1
|5
|10
|Patriotas FC
|8
|7
|2
|2
|3
|-2
|12
|Tigres
|6
|7
|1
|3
|3
|-3
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas
- Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas
- Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas
Horario Tigres y Patriotas FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas