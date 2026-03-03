Tigres vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 6 de marzo, Patriotas FC visita a Tigres en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Tigres y Patriotas FC

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres llega con resultado de empate, 0-0, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 7 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega triunfante luego de ver caer a Real Cundinamarca con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 3 PP).

Kevin Rosero es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 18 7 6 0 1 9 2 Quindío 16 7 5 1 1 6 3 Real Cartagena 14 7 4 2 1 5 10 Patriotas FC 8 7 2 2 3 -2 12 Tigres 6 7 1 3 3 -3

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas

Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas

Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas

Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas

Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas

Horario Tigres y Patriotas FC, según país