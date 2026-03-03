Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Patriotas FC se mide ante Tigres en el Estadio Olaya Herrera el viernes 6 de marzo a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Kevin Rosero.

3 de marzo de 2026, 9:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 6 de marzo, Patriotas FC visita a Tigres en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Tigres y Patriotas FC

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres llega con resultado de empate, 0-0, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 7 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega triunfante luego de ver caer a Real Cundinamarca con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 3 PP).

Kevin Rosero es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1474215
10Patriotas FC87223-2
12Tigres67133-3

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas

Horario Tigres y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

