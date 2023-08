Toda una joya: Inter de Miami anunció su nuevo fichaje, ¿quién será el compañero de Messi?

“ Esta es una oportunidad emocionante para mí y no veo la hora de representar a Inter Miami ”, dijo Avilés. “Lo daré todo por este Club y haré lo que esté en mi mano para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos”.

´´El nativo de Río Gallegos, Argentina, se ha presentado tanto para Chile como para Argentina en los niveles internacionales juveniles . En particular, fue titular en dos partidos con la selección argentina Sub-20 en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 y tres partidos con la Sub-20 de Chile en el Campeonato Sudamericano CONMEBOL Sub-20 2023 ´´, finaliza el texto.

¿Cuál es el próximo partido de Messi?

El lateral izquierdo, de 34 años, comenzó los entrenamientos el lunes y su estado físico ha impresionado a Martino, que no descarta darle minutos el miércoles ante Orlando.

“ He entrenado bastante bien en Barcelona durante muchos días ”, dijo Alba este martes en su primera rueda de prensa en Miami.

“Es verdad que no es fácil entrenar solo, pero me puse en contacto con el (equipo técnico) del Inter Miami y me lo pusieron muy fácil”, afirmó el lateral, cuyo aterrizaje en Miami se retrasó respecto a Messi y Busquets debido al reciente nacimiento de su tercer hijo.