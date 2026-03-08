Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Tolima vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Tolima y O'Higgins se enfrentan en el estadio Manuel Murillo Toro. El duelo se jugará el miércoles 11 de marzo desde las 19:30 horas.

8 de marzo de 2026, 6:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

O'Higgins busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Manuel Murillo Toro, este miércoles 11 de marzo, desde las 19:30 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y O'Higgins lo ganó por 1 a 0.

Horario Tolima y O'Higgins, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

