Fútbol - Italia - Serie A

Torino se enfrenta ante la visita Lazio por la fecha 27

Torino y Lazio se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino, con el arbitraje de Rosario Abisso. El duelo se jugará el domingo 1 de marzo desde las 12:00 horas.

DataFactory

26 de febrero de 2026, 10:06 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Torino y Lazio se disputará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 27 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Lazio

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino busca levantarse de su derrota ante Genoa en el Luigi Ferraris. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Lazio finalizó en empate por 0-0 ante Cagliari. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 6.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 3-3.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (8 PG - 10 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Rosario Abisso.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
10Lazio342681081
15Torino27267613-22

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

