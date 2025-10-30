Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Torino se enfrenta ante la visita Pisa por la fecha 10

Torino y Pisa se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. El duelo se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 1:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Torino y Pisa se disputará el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 10 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Pisa

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Torino se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Bologna. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Pisa finalizó en empate por - ante Lazio. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 6.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (4 PE - 4 PP).

En la próxima fecha, Torino se enfrentará a su eterno rival, Juventus, durante una nueva edición del "Derby Della Mole". El esperado duelo se jugará el 8 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el estadio Allianz Stadium.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
11Torino129333-6
18Pisa48044-7

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas

Horario Torino y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.