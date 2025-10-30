Fútbol - Italia - Serie A
Torino se enfrenta ante la visita Pisa por la fecha 10
Torino y Pisa se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. El duelo se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 09:00 horas.
El juego entre Torino y Pisa se disputará el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 10 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.
Así llegan Torino y Pisa
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Torino se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Bologna. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Pisa finalizó en empate por - ante Lazio. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 6.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (4 PE - 4 PP).
En la próxima fecha, Torino se enfrentará a su eterno rival, Juventus, durante una nueva edición del "Derby Della Mole". El esperado duelo se jugará el 8 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el estadio Allianz Stadium.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|21
|9
|7
|0
|2
|8
|2
|Roma
|21
|9
|7
|0
|2
|6
|3
|Inter
|18
|9
|6
|0
|3
|11
|11
|Torino
|12
|9
|3
|3
|3
|-6
|18
|Pisa
|4
|8
|0
|4
|4
|-7
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 09:00 horas
Horario Torino y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas