Fútbol - Italia - Serie A
Torino vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A
La previa del choque de Torino ante Atalanta, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el domingo 21 de septiembre desde las 08:00 horas. El árbitro será Andrea Colombo.
Torino recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 4 de la Serie A, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.
Así llegan Torino y Atalanta
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino viene de vencer a Roma con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 1.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta viene de derrotar a Lecce con un marcador 4 a 1.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el décimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE).
Andrea Colombo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Juventus
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|3
|Cremonese
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|7
|Atalanta
|5
|3
|1
|2
|0
|3
|10
|Torino
|4
|3
|1
|1
|1
|-4
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 5: vs Parma: 29 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Lazio: 4 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 7: vs Napoli: 18 de octubre - 11:00 horas
- Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 06:30 horas
- Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 14:45 horas
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 5: vs Juventus: 27 de septiembre - 11:00 horas
- Fecha 6: vs Como 1907: 4 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 11:00 horas
- Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 14:45 horas
Horario Torino y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas