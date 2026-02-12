Fútbol - Italia - Serie A

Torino vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Torino vs Bologna, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo domingo 15 de febrero a las 12:00 horas.

12 de febrero de 2026, 8:13 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A se jugará el próximo domingo 15 de febrero a las 12:00 horas.

Así llegan Torino y Bologna

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Artemio Franchi.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino consiguió sólo un punto en su último partido frente a Fiorentina, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 12 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de caer en su estadio ante Parma por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
10Bologna302486101
13Torino27247611-18

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Genoa: 22 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Udinese: 23 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

