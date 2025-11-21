Fútbol - Italia - Serie A
Torino vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Torino vs Como 1907, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo lunes 24 de noviembre a las 12:30 horas. Kevin Bonacina será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A se jugará el próximo lunes 24 de noviembre a las 12:30 horas.
Así llegan Torino y Como 1907
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino consiguió sólo un punto en su último partido frente a Juventus, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Cagliari. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 1 en contra.
En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Como 1907 resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 1 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Kevin Bonacina.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|24
|11
|8
|0
|3
|14
|2
|Roma
|24
|11
|8
|0
|3
|7
|3
|Milan
|22
|11
|6
|4
|1
|8
|7
|Como 1907
|18
|11
|4
|6
|1
|6
|12
|Torino
|14
|11
|3
|5
|3
|-6
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 06:30 horas
Horario Torino y Como 1907, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas