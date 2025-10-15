Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Torino vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Torino y Napoli, que se jugará el sábado 18 de octubre desde las 11:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

DataFactory .

15 de octubre de 2025, 1:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Napoli y Torino se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo sábado 18 de octubre desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Serie A.

Así llegan Torino y Napoli

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino igualó 3-3 frente a Lazio. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 8 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de un triunfo 2 a 1 frente a Genoa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
4Inter1264029
16Torino56123-8

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas

Horario Torino y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

Noticias Destacadas

