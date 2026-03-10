Torino vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

El juego entre Torino y Parma se disputará el próximo viernes 13 de marzo por la fecha 29 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Parma

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino busca levantarse de su derrota ante Napoli en el Diego Armando Maradona. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Parma finalizó en empate por 0-0 ante Fiorentina. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 30 puntos (8 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 10 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 28 22 1 5 42 2 Milan 60 28 17 9 2 24 3 Napoli 56 28 17 5 6 14 12 Parma 34 28 8 10 10 -12 15 Torino 30 28 8 6 14 -21

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 30: vs Milan: 21 de marzo - 12:00 horas

Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 30: vs Cremonese: 21 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Parma, según país