Fútbol - Italia - Serie A

Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Torino y Roma se miden en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el domingo 18 de enero a las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

15 de enero de 2026, 12:48 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 21 de la Serie A, Roma y Torino se enfrentan el domingo 18 de enero desde las 12:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Roma

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no pudo ante Atalanta en el Gewiss Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció 2-0 a Sassuolo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (13 PG - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4019117115
3Napoli4020124413
5Roma3920130712
12Torino2320659-11

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Más de Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Aston Villa vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Wolverhampton vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Noticias Destacadas