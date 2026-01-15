Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Por la fecha 21 de la Serie A, Roma y Torino se enfrentan el domingo 18 de enero desde las 12:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.
Así llegan Torino y Roma
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino no pudo ante Atalanta en el Gewiss Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma venció 2-0 a Sassuolo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 4 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (13 PG - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|46
|20
|15
|1
|4
|26
|2
|Milan
|40
|19
|11
|7
|1
|15
|3
|Napoli
|40
|20
|12
|4
|4
|13
|5
|Roma
|39
|20
|13
|0
|7
|12
|12
|Torino
|23
|20
|6
|5
|9
|-11
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Torino y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas