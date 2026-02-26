Tottenham quiere volver a festejar frente a Fulham

Fulham recibirá a Tottenham, en el marco de la fecha 28 de la Premier League, el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 09:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Tottenham

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Sunderland con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham viene de perder contra Arsenal por 1 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 12.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo puesto con 37 puntos (11 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (7 PG - 8 PE - 12 PP).

Paul Tierney será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 10 Fulham 37 27 11 4 12 -3 16 Tottenham 29 27 7 8 12 -4

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Nottingham Forest: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 10:00 horas

Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Crystal Palace: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 11:30 horas

Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y Tottenham, según país