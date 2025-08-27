Fútbol - Inglaterra - Premier League
Tottenham vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League
Toda la previa del duelo entre Tottenham y Bournemouth. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.
Así llegan Tottenham y Bournemouth
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham venció 2-0 a Manchester City en su encuentro anterior.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth venció en casa a Wolverhampton por 1 a 0.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-2.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Liverpool
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|4
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|9
|Bournemouth
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 06:30 horas
- Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 08:00 horas
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas
Horario Tottenham y Bournemouth, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas