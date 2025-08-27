Suscribirse

Tottenham vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Bournemouth. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

27 de agosto de 2025, 1:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Bournemouth correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Wembley Stadium desde las 09:00 horas, el sábado 30 de agosto.

Así llegan Tottenham y Bournemouth

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 2-0 a Manchester City en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth venció en casa a Wolverhampton por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
4Chelsea421104
9Bournemouth32101-1

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 08:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas

Horario Tottenham y Bournemouth, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

