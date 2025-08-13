Fútbol - Inglaterra - Premier League
Tottenham vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
La previa del choque de Tottenham ante Burnley, a disputarse en el Wembley Stadium el sábado 16 de agosto desde las 09:00 horas. El árbitro será Michael Oliver.
En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre Tottenham y Burnley se jugará el próximo sábado 16 de agosto, desde las 09:00 horas, en el Wembley Stadium.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y el marcador favoreció a Tottenham con un marcador de 2-1.
¿En qué jornada juega el clásico Tottenham?
El sorteo del fixture determinó que Tottenham y Arsenal volverán a verse las caras por el Derbi del norte de Londres en la fecha 12.
Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Manchester City: 23 de agosto - 06:30 horas
- Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Sunderland: 23 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas
Horario Tottenham y Burnley, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas