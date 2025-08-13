Tottenham vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre Tottenham y Burnley se jugará el próximo sábado 16 de agosto, desde las 09:00 horas, en el Wembley Stadium.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y el marcador favoreció a Tottenham con un marcador de 2-1.

¿En qué jornada juega el clásico Tottenham?

El sorteo del fixture determinó que Tottenham y Arsenal volverán a verse las caras por el Derbi del norte de Londres en la fecha 12.

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Manchester City: 23 de agosto - 06:30 horas

Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Sunderland: 23 de agosto - 09:00 horas

Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas

Horario Tottenham y Burnley, según país