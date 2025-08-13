Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

La previa del choque de Tottenham ante Burnley, a disputarse en el Wembley Stadium el sábado 16 de agosto desde las 09:00 horas. El árbitro será Michael Oliver.

DataFactory .

13 de agosto de 2025, 1:07 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre Tottenham y Burnley se jugará el próximo sábado 16 de agosto, desde las 09:00 horas, en el Wembley Stadium.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y el marcador favoreció a Tottenham con un marcador de 2-1.

¿En qué jornada juega el clásico Tottenham?

El sorteo del fixture determinó que Tottenham y Arsenal volverán a verse las caras por el Derbi del norte de Londres en la fecha 12.

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Miguel Uribe Londoño: el dolor de un papá que conmueve a Colombia
3. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Manchester City: 23 de agosto - 06:30 horas
  • Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Sunderland: 23 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas

Horario Tottenham y Burnley, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Edwin Cardona dio la cara tras errar dos penales en Copa Libertadores: lanzó sablazo a periodistas

2. Millones de niños en Estados Unidos quedarán sin bonos alimenticios por esta decisión del Congreso

3. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

4. YouTube estrena en Estados Unidos su nuevo sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

5. Trump rompe el molde: ¿legalizará la marihuana y desafiará a los conservadores del MAGA?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.