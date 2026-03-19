Tottenham vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Nottingham Forest correspondiente a la fecha 31 se disputará en el Wembley Stadium desde las 09:15 horas, el domingo 22 de marzo.

Así llegan Tottenham y Nottingham Forest

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por 1 con Liverpool.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Nottingham Forest igualó 0-0 el juego frente a Fulham. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Nottingham Forest.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 30 puntos (7 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 15 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 54 30 15 9 6 13 16 Tottenham 30 30 7 9 14 -7 17 Nottingham Forest 29 30 7 8 15 -15

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Sunderland: 12 de abril - 08:00 horas

Fecha 33: vs Brighton and Hove: 18 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Wolverhampton: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Aston Villa: 11 de abril - 09:00 horas

Fecha 33: vs Burnley: 18 de abril - 09:00 horas

Fecha 34: vs Sunderland: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Nottingham Forest, según país