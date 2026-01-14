Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y West Ham United. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 17 de enero a las 10:00 horas. Será arbitrado por Jarred Gillett.

DataFactory .

14 de enero de 2026, 12:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y West Ham United correspondiente a la fecha 22 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el sábado 17 de enero.

Así llegan Tottenham y West Ham United

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Bournemouth. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

A West Ham United no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Nottingham Forest. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 27 puntos (7 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (3 PG - 5 PE - 13 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
14Tottenham27217683
18West Ham United14213513-21

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 12:30 horas

Horario Tottenham y West Ham United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

