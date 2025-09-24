Tottenham vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League

A partir de las 14:00 horas el próximo sábado 27 de septiembre, Wolverhampton visita a Tottenham en el Wembley Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Premier League.

Así llegan Tottenham y Wolverhampton

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con resultado de empate, 2-2, ante Brighton and Hove. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton cayó derrotado 1 a 3 ante Leeds United. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 12 goles y anotó 3 en el arco rival.

Wolverhampton atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton se impuso por 4 a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (5 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 4 Bournemouth 10 5 3 1 1 1 20 Wolverhampton 0 5 0 0 5 -9

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 06:30 horas

Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 7: vs Brighton and Hove: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Wolverhampton, según país