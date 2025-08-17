U. Católica (E) vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Alianza L. llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a los Cuartos de Final, mientras que U.Católica no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 20 de agosto se enfrenten en el estadio el Coloso de El Batán. El partido por la llave 1 de la Copa Sudamericana comenzará a las 19:30 horas.