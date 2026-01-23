U. Magdalena vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

En la primera jornada de la Primera B, U.Magdalena recibe a Bogotá FC el próximo lunes 26 de enero. El cotejo se jugará desde las 18:00 horas en el estadio Romelio Martínez.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de julio, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena resultó vencedor por 3 a 2.

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Orsomarso: 31 de enero - 20:30 horas

Fecha 3: vs Envigado: 4 de febrero - 18:00 horas

Fecha 4: vs Boca Juniors: 9 de febrero - 18:00 horas

Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Inter de Palmira: 30 de enero - 15:00 horas

Fecha 3: vs Leones FC: 5 de febrero - 17:30 horas

Fecha 4: vs Real Cartagena: 9 de febrero - 16:05 horas

Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas

Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas

Horario U. Magdalena y Bogotá FC, según país